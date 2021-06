Sabatini: "Arnautovic-Bologna idea suggestiva, ma ad oggi è come parlare di De Bruyne..."

"Arnautovic al Bologna? È un'ipotesi suggestiva che stiamo percorrendo ma oggi posso parlare di lui come di De Bruyne perché appartiene a un'altra società e non posso dire niente". Così Walter Sabatini, coordinatore dell'area tecnica del Bologna, ai microfoni di Sky Sport. "Mihajlovic? Tutti hanno un grande rapporto con lui qui, ha un carattere bizzarro ma ha la stima e l'affetto di tutti. Il presidente ci ha riuniti un po' di tempo fa ed è intervenuto in maniera perentoria dicendo che il Bologna non vende e se si dovrà ripianare qualche perdita, ci penserà lui. Non abbiamo necessità di fare trattative strozzate, confuse, e arriveranno i calciatori che serviranno per fare una squadra migliore".

Tema Italia - "La Nazionale gioca con gioia - continua Sabatini - ci sono dei ragazzi che si vogliono bene e si vede. Verratti? Lavoravo al Palermo e Verratti era un "bambino" che aveva esordito in serie C. Massara era con me, voleva correre a prenderlo ma non ci siamo riusciti, è un grande rammarico".