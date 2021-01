Sabatini benedice il ritorno di Strootman in Italia: "È uno con un'adrenalina unica"

vedi letture

Kevin Strootman è un nuovo giocatore del Genoa e ne parla a Sky Sport il ds che lo ha portato in Italia, alla Roma, l'attuale uomo mercato del Bologna Walter Sabatini. "Si augura tutta la fortuna del mondo, è un ragazzo che sa interagire con gli altri in modo eccezionale. Ha un livello di adrenalina altissimo in campo, lo ha sempre espresso al massimo da calciatore e non posso che augurargli il meglio".