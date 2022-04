Sacchi: "L'Inter è più forte ma gioca un calcio antico, anni '60. Milan più internazionale"

Protagonista su gazzetta.it, Arrigo Sacchi fa discutere. Il tecnico ha infatti detto la sua sul duello scudetto tutto meneghino fra Milan e Inter: "Il Milan non è la più forte, ma quella che è più vicina a un calcio moderno, internazionale. Sta dimostrando da sempre un entusiasmo di squadra che poche squadre posseggono. È forse, con l'Atalanta, una delle squadre che più si avvicinano a un calcio internazionale.

La più forte è l’Inter, però gioca il nostro calcio anni ’60. Lo fa bene, ma è un calcio antico. A livello internazionale non ti aiuta, anche se è ben fatto. Giocano in questo modo: la partita con la Roma è stata tattica, finché non è riuscita a confezionare quel capolavoro di ripartenza. Ma il calcio non è solo ripartenza, non può essere solo questo: è dominio, avere il possesso del gioco, saper fare pressing e mettere in difficoltà l’avversario. Anche perché a ripartire dalla tua area fai un gol ogni anno; a ripartire da quella avversaria ne fai tanti".