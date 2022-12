Sacchi sul Napoli: "Gli ultimi ko in amichevole preoccupano, forse il Napoli si è rilassato"

Attraverso le pagine de La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico Arrigo Sacchi ha fatto il punto sulle squadre d'alta classifica, partendo dalla capolista Napoli: "I risultati negativi nelle ultime amichevoli devono preoccupare. Sono segnali da non trascurare: i giocatori di Spalletti non hanno esperienza della vittoria, non vorrei che dopo una straordinaria prima parte di torneo si fossero rilassati e si sentissero già al traguardo. Il campionato si era fermato proprio nel bel mezzo del momento magico del Napoli che aveva fatto cose davvero stupende e, soprattutto, aveva incantato per il gioco collettivo".