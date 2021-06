Salernitana a rischio: ecco cosa prevede il regolamento FIGC in caso di mancata iscrizione

La momentanea bocciatura arrivata dalla FIGC in merito alla proposta di trust presentata dalle società proprietarie della Salernitana per garantire l'iscrizione al campionato di Serie A del club campano sta tenendo sul fiato sospeso tutta la città di Salerno e l'intera tifoseria granata. La Federcalcio ha dato tempo fino alle ore 20 di sabato per risolvere i problemi evidenziati e dunque poter concedere la partecipazione al club alla massima serie 2021/2022.

Qualora, però, arrivasse in via definitiva la fumata nera sorge il dubbio in merito a quale sia il campionato da cui la Salernitana sarebbe costretta a ripartire. Stando a quanto scritto nell'articolo 52 comma 10 delle NOIF, per una società non ammessa al campionato "il Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all’uopo istituita, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purché la stessa società:

a) adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l’iscrizione al Campionato;

b) non abbia soci e/o amministratori che abbiano ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell’ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell’affiliazione dalla FIGC. Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale o al campionato Regionale di Eccellenza, la società dovrà versare un contributo alla FIGC nel primo caso non inferiore ad euro 300.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 100.000,00. E’ facoltà del Presidente, d’intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo".

Occorre precisare che le regole Federali, ad oggi, non differenziano il trattamento per i club in base alle motivazioni della mancata iscrizione. Il caso della multiproprietà Lazio-Salernitana è un unicum a livello giuridico in Italia e per questo motivo il club campano viene trattato alla stessa tregua di una società non iscritta per fallimento.