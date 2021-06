Salernitana, ancora nessuna comunicazione alla FIGC su cessione o trust. Il Benevento si muove

vedi letture

Entro mezzanotte la Salernitana dovrà inviare alla FIGC i documenti relativi alla cessione del club o al trust cui affidare il passaggio di proprietà. Al momento però, come riferisce Tuttosalernitana.com, però non sarebbe ancora arrivato nulla negli uffici della Federcalcio anche se il club campano ha rassicurato che presenterà tutto per tempo per non rischiare di perdere la Serie A appena conquistata. Nel frattempo il Benevento avrebbe inviato una lettera di diffida alla FIGC ritenendo di dover subentrare alla Salernitana in caso di mancata iscrizione dei granata al prossimo campionato.