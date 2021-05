Salernitana, Di Tacchio: "Ci siamo riscattati dopo la delusione dello scorso anno"

vedi letture

Il capitano della Salernitana Francesco Di Tacchio ha parlato poco prima dell'inizio della cerimonia di premiazione della squadra per la promozione in Serie A: "Sono emozioni bellissime che auguro a tutti i bambini di realizzare, di poter un giorno giocare in serie A. - continua Di Tacchio come riporta Tuttosalernitana.com - Io sono arrivato 3 anni fa e il primo anno non è andata come volevamo. Il secondo anno c'è stata la delusione di aver mancato i playoff, quest'anno ci siamo riscattati nel miglior modo possibile, quando nessuno se lo aspettava".