Salernitana, inviata la documentazione per il trust alla FIGC. Risposta attesa per lunedì

La Salernitana ha inviato alla FIGC la documentazione per dare il via al trust che dovrà, entro sei mesi, trovare il nuovo acquirente e risolvere il nodo multiproprietà. La conferma arriva dalla Federcalcio che da domani analizzerà la proposta del club campano ed entro lunedì, con tutta probabilità in quella giornata, darà l'eventuale ok necessario per procedere all'iscrizione in massima serie della Salernitana. Allegata alla documentazione, riferisce Tuttosalernitana.com, ci sarebbe anche la perizia di un esperto che avrebbe valutato la società attorno ai 50 milioni di euro. Ora si attende il comunicato del club.