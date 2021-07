Salernitana, pronto un colpo a centrocampo: vicino il ritorno di Coulibaly dall'Udinese

Diventa sempre più concreto il ritorno alla Salernitana di Mamadou Coulibaly, centrocampista dell'Udinese che nell'ultima stagione ha giocato in Campania, trovando la promozione con la squadra di Fabrizio Castori. Secondo quanto riporta TuttoSalernitana, la società campana sarebbe vicina a trovare l'accordo con l'Udinese per riportare in granata il centrocampista, che potrebbe già aggregarsi al gruppo a Cascia, la prossima settimana.