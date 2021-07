Salernitana, via al progetto Serie A. Verso il ritiro con molti giocatori già fuori dal progetto

vedi letture

Messo in archivio l'ok della FIGC all'iscrizione al prossimo campionato di Serie A, per la Salernitana è arrivato il momento di lavorare per la costruzione della nuova squadra. Sul fronte tecnico sia Fabrizio Castori in qualità di allenatore che Angelo Fabiani come ds sono già stati confermati, mentre novità sono attesa a breve per la squadra. Come riporta Il Mattino tra una settimana la comitiva granata partirà per il ritiro di Cascia con 25 calciatori, molti dei quali, però, di rientro da vari prestiti e non rientranti nel progetto tecnico per la massima serie.