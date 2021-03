Samp, negativi i tamponi post derby: riposo precauzionale per Askildsen, Damsgaard, Thorsby

vedi letture

La Sampdoria è tornata al lavoro. Appreso l’esito negativo di un nuovo ciclo di tamponi ai quali, come da protocollo, il ‘Gruppo Squadra’ è stato sottoposto dopo il derby – controlli che saranno ripetuti in vista dell’allenamento pomeridiano di domani, venerdì -, i blucerchiati hanno ripreso la preparazione a tre giorni dalla sfida casalinga di domenica con il Cagliari (ore 18.00).

Sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco Claudio Ranieri e staff hanno diretto una seduta completa per i blucerchiati meno utilizzati nella stracittadina; programmi rigerativi in palestra per tutti gli altri. Percorso di recupero agonistico per Ernesto Torregrossa; riposo precauzionale per Kristoffer Askildsen, Mikkel Damsgaard e Morten Thorsby. Resta infine in isolamento domiciliare il calciatore per cui permane la positività già riscontrata martedì.