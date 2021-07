Sampdoria, Adrien Silva pronto al ritorno in campo: "La nuova stagione sta arrivando"

Adrien Silva si prepara per la nuova stagione. Il centrocampista della Sampdoria ha postato su Instagram delle immagini in cui mostra gli allenamenti in vista del ritorno in campo agli ordini di Roberto D'Aversa. Questa la didascalia: "La nuova stagione sta arrivando: è ora di prepararsi".