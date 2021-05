Sampdoria, Bereszynski: "Il club mi ha proposto il rinnovo. È stata la mia miglior stagione"

Bartosz Bereszynski, terzino della Sampdoria, è stato intervistato dal portale polacco Meczyki: "L'anno scorso abbiamo lottato fino all'ultimo per salvarci, quest'anno l'obiettivo era soprattutto stabilizzarsi. Forse poteva andare meglio, ma in generale si vede che stiamo andando nella giusta direzione. A livello personale penso che questa sia stata la mia migliore stagione in serie A. Il rinnovo? Sì, è arrivata l'offerta dal club. La Samp mi tratta da futuro capitano, vorrebbe tenermi a vita. Per me è un grande onore, stiamo discutendo ma non c'è fretta, perché ho ancora due anni di contratto".