Sampdoria, dopo l'euforia dell'Inter una sconfitta che brucia: ora due test con Udinese e Parma

L’ottovolante di emozioni della Sampdoria viaggia più forte che mai. Dopo il successo esaltante contro l’Inter di Antonio Conte, arrivato nel pomeriggio di mercoledì, la squadra di Claudio Ranieri esce sconfitta dal "Picco" di La Spezia contro la formazione di Vincenzo Italiano. Una sconfitta che non va ad inficiare sulla classifica, i punti sono comunque 20 a due giornate dal giro di boa, ma certamente va a lasciare tanto amaro in bocca per una squadra capace di compiere imprese e poco dopo cadere su un campo difficile contro una diretta concorrente alla salvezza.

Solo due vittoria con chi sta sotto in classifica - Una Samp che fatica con le squadre che lottano per gli stessi obiettivi, non dimentichiamo che il traguardo primario è raggiungere al più presto i 40 punti. La formazione di Claudio Ranieri infatti ha conquistato solo otto punti dei 20 conquistati contro le formazioni che la seguono in classifica. Sono il frutto delle vittorie con Fiorentina e Crotone oltre ai pareggi nel derby con il Genoa e Torino. Poi sono arrivate sconfitte contro Bologna, Spezia appunto, e Cagliari.

Le ultime due gare - Adesso la Sampdoria si appresta a chiudere il girone di andata con le ultime due gare che la vedrà opposta a Udinese e Parma, altre due formazioni che sono invischiate nella zona bassa della classifica. Servirà una sterzata ulteriore per dare l’ultimo colpo di reni prima che al "Ferraris" arrivi la Juventus di Cristiano Ronaldo. Occorrerà accelerare nuovamente e dimenticare La Spezia. Per capire, come dice Ranieri, cosa può fare da grande.