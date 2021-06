Sampdoria, Ferrero scavalca i dirigenti per la ricerca del tecnico: Osti e Pecini restano in bilico

vedi letture

Massimo Ferrero ha preso in mano in prima persona le trattative per l'arrivo del nuovo allenatore, scavalcando Osti e Pecini che seppur in scadenza a fine mese, avevano lavorato alle piste Giampaolo e Italiano. Una situazione che Tuttosport definisce "grottesca", con Faggiano sullo sfondo che potrebbe subentrare una volta terminato l'accordo con il Genoa.