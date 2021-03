Sampdoria, il rush finale è pronto a cominciare: dieci partite per capire chi sei

vedi letture

Due mesi alla fine del campionato. Dopo la pausa delle Nazionali, che si concluderà domani, la Serie A è pronta a ripartire con la sua fase finale. La Sampdoria arriva al rush finale con una certa tranquillità dovuta ad una posizione di classifica confortante. La squadra di Claudio Ranieri, possiamo asserirlo ormai, ha raggiunto l'obiettivo prefissato quest’estate: raggiungere la salvezza senza soffrire come l’anno scorso. Missione compiuta. I blucerchiati, pur con alti e bassi, hanno raccolto 35 punti in 28 partite conquistando il decimo posto provvisorio e soprattutto hanno un distacco dalla terzultima piazza rappresentata dal Cagliari di 13 lunghezze. Adesso si tratta di concludere al meglio la stagione. L’allenatore romano è stato chiaro: "Non accontentiamoci", la squadra non deve abbassare la guardia.

Tris di fuoco - A mantenere alta la concentrazione ci penserà anche il calendario. Quagliarella e compagni torneranno in campo contro il Milan a San Siro il sabato di Pasqua all’ora di pranzo . La squadra di Stefano Pioli non ha bisogno di presentazioni e servirà l'attenzione massima e la giusta determinazione, che il mister chiede sempre, per provare a fare uno scherzetto al Diavolo. Dopo le festività si tornerà al "Ferraris" con il Napoli di Gennaro Gattuso per un'altra gara ad alta intensità. Il trittico di partite verrà concluso dal Verona di Ivan Juric sempre fra le mura amiche.

Finale di campionato - Dopo due partite giocate a Marassi ci saranno due gare in trasferta sui campi di Crotone e Sassuolo, che chiudono il mese di aprile. Partite alla portata ma che hanno sempre nascosto insidie. A maggio invece ci sarà la partita interna contro la Roma e poi la trasferta in casa della capolista Inter, in cerca di punti per riportare in nerazzurro lo scudetto dopo nove anni di egemonia Juventus. Il rush finale prevede poi il derby ligure infrasettimanale con lo Spezia, la trasferta contro l’Udinese e il match interno contro il Parma che chiuderà la stagione. Dieci partite alla fine del campionato. Dieci partite per capire cosa farà da grande la Sampdoria.