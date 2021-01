Sampdoria in vantaggio a Parma col primo gol in Serie A di Yoshida. Male Cornelius

vedi letture

Sampdoria in vantaggio al Tardini! Primo gol in Serie A per Maya Yoshida, che al 25' sblocca il punteggio in favore della sua squadra. Cross di Candreva su sviluppi di calcio d'angolo, con Cornelius che sbaglia nel rinvio, regalando di fatto l'assist al giapponese che controlla e, di mancino con freddezza, realizza lo 0-1 Samp a Parma. Un paio di minuti prima i ducali avevano sfiorato a loro volta il gol, con palo di Gervinho.