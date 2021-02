Sampdoria, Keita: "È sempre speciale venire qua. In questo campionato tutti si giocano tanto"

La Sampdoria fa visita alla Lazio nel ventitreesimo turno di Serie A. A pochi minuti dal fischio d'inizio all'Olimpico, l'attaccante blucerchiato Keita Baldé ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "È sempre speciale venire qua: è stata casa mia, rispetto tantissimo il club e i tifosi, ho lasciato tanta gente cara. Speriamo di fare una bella partita, l'abbiamo preparata bene e speriamo vada tutto bene".

La Lazio deve vincere a tutti i costi: può essere un vantaggio per voi?

"In questo campionato ci giochiamo tutti tantissimo, ogni partita è importante e la leggerezza non è una bella parola. Dobbiamo fare punti in ogni partita, anche se siamo 'comodi'. Puntiamo in alto e vogliamo fare sempre di più".

Vivi un ottimo momento: dove è arrivata la svolta?

"Lavoro sempre al massimo e i frutti si raccolgono. Devo continuare così e lavorare sempre di più".