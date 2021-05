Sampdoria, Pecini non è convinto dal progetto: potrebbe dire addio insieme ad Osti

vedi letture

Riccardo Pecini non ha ancora sciolto le riserve sul proprio rinnovo di contratto attualmente in scadenza a giugno. Le proposte in termini strategici (più che economici) non hanno ancora convinto il dirigente blucerchiato che dunque potrebbe anche decidere di lasciare il club a fine stagione. Un potenziale addio che potrebbe anche spingere il ds Osti, molto legato proprio a Pecini oltre che alla sua esperienza alla Samp, a lasciare i doriani dopo 9 lunghi anni passati a Genova. A riportarlo è Tuttosport.