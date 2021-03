Sampdoria, Quagliarella eguaglia Pirlo: "Dopo 21 anni sono ancora qui a rincorrere il pallone"

Con la presenza di oggi Fabio Quagliarella ha eguagliato Andrea Pirlo nel numero di presenze in Serie A, 493: “Quasi 21 anni fa facevo il mio esordio - le parole rilasciate ai canali ufficiali della Sampdoria -, eppure sono qui che rincorro il pallone. Contro il Torino era una partita in cui bisogna sacrificarsi e aiutare la squadra, in alcuni momenti della stagione è così. Bisognava sapere soffrire e lo spirito mostrato era quello giusto. Abbiamo fatto una grande azione prima del gol - ha detto dopo l’1-0 al Torino -. Davvero, bravi tutti. Nel primo tempo abbiamo avuto delle belle occasioni: una con Ekdal, poi il gol e il mio palo. Nel secondo invece è stata una partita di sofferenza. Difensori e centrocampisti hanno fatto davvero una grande prova, concedendo poco e niente. Questa era una vittoria fondamentale, perché il Torino era in ripresa. Sapevamo di dover vincere, non eravamo in una posizione tranquilla ma ora voglio arrivare il prima possibile a 40 punti per poi fare un finale di campionato sereno”, ha concluso.