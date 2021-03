Sampdoria, Ranieri: "Il Cagliari occupa una classifica che non gli compete, sarà dura"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha presentato così il match di domani contro il Cagliari: "Con il Cagliari si conclude la serie di tre partite molto importanti e difficile in una settimana, vediamo quello che vogliamo fare da Cagliari in poi. Sarà una partita difficile e molto combattuta. La squadra sta bene, ci sono state delle problematiche. Sembrava Covid, ma è stata solo un'influenza. Abbiamo recuperato diversi giocatori che saranno disponibili per questa gara".

Sul Cagliari: "È una squadra che ha cambiato tecnico, ha preso Semplici. Gioca in maniera rapida, sarà una partita difficile perché i rossoblu occupano una classifica che non gli compete. Avevano perso e pareggiato partite clamorose contro Di Francesco, ora troviamo una squadra ricaricata e che vorrà fare bottino pieno. Con un nuovo allenatore cambia tutti, è il bello del calcio italiano. Sarà una partita bella, vibrante, veloce".

Sulla sua Samp: "Ci siamo tirati fuori dalle sabbie mobili grazie al sacrificio dei ragazzi, è iniziato un nuovo campionato, siamo stati sempre fuori dalla mischia, ma mi aspetto di più. Dobbiamo lottare fino all'ultimo secondo. È un campionato non voglio dire falsato, ma comunque particolare. Spero che il prossimo anno con il vaccino sarà diverso. La classifica dice che possiamo stare tranquilli, invece dobbiamo stare anche sul chi vive perché quelle che stanno dietro possono risalire, noi dobbiamo fare di tutto per farle restare dietro".