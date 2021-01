Sampdoria, rinnovi strategici e pochi colpi. Ramirez in uscita e Ranieri ha chiesto un'altra punta

vedi letture

Dopo l'ufficialità del rinnovo di Augello, la Sampdoria si prepara a gennaio a portare a casa altri prolungamenti strategici per il presente e per il futuro. Yoshida è il primo che sottoscriverà il nuovo accordo, ma insieme a lui anche Colley ed Ekdal ormai sono prossimi a firmare rafforzando così le basi della squadra di Ranieri. Il tecnico romano ha però chiesto di provare a fare uno sforzo per una punta visti i problemi di Gabbiadini ed è per questo che in lista ci sono finiti nomi anche di primo piano come Lammers dell'Atalanta e Cutrone che rientrerà al Wolverhampton dopo il fallimento dell'esperienza viola.