Sampdoria-Torino, le formazioni ufficiali: l'ex Rincon titolare. Out Pjaca e Pobega nei granata

Il tecnico della Sampdoria D'Aversa getta subito nella mischia il neo acquisto Tomas Rincon che si trova a esordire da titolare in blucerchiato proprio contro la sua ex squadra. Al suo fianco in mezzo al campo c'è Askildsen con Candreva e Thorsby esterni. In avanti Caputo fa coppia con Gabbiadini, mentre dietro Dragusin affianca Ferrari al centro davanti a Falcone. Il Torino di Juric risponde con Sanabria unica punta supportato dai soliti Praet e Brekalo. A centrocampo Lukic affianca Mandragora, mentre in difesa c'è Rodriguez a completare il reparto con Bremer e Zima. Queste le formazioni ufficiali:

Sampdoria (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Dragusin, Augello; Candreva, Rincon, Askildsen, Thorsby; Gabbiadini, Caputo. Allenatore D’Aversa

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. Allenatore Juric