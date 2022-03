San Siro, Scaroni e Antonello in coro: "Faremo quanto necessario per avere uno stadio moderno"

vedi letture

San Siro continua a essere tema di dibattito fra il comune e i due club di Milano. Dopo il botta e risposta con Milan e Inter di ieri, tornano a parlare Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, e Paolo Scaroni, presidente del Milan: "Abbiamo obiettivi comuni - dice Antonello a Rai Sport - non vediamo i motivi per cui doversi impegnare per la costruzione di uno stadio ognuno per sé; chiaramente c'è anche un motivo economico. San Siro? È diventato un luogo iconico proprio perché i due club hanno costruito la loro storia ma anche quella della città".

Sulla stessa linea Scaroni: "Faremo quanto necessario per vedere se finalmente riusciamo a dotare Milano di uno stadio moderno, di uno stadio che meritano i due club. Questo non vuol dire che, se le cose dovessero ulteriormente prorogarsi, non guarderemmo ad altre ipotesi. Immagino che si finirà di costruirlo nel 2027-2028, non prima. Se noi abbiamo uno stadio bellissimo, come quello che abbiamo progettato, possiamo aumentare i nostri incassi, investire di più nei giovani. Ma dobbiamo partire dallo stadio".