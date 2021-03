Sanabria guarito dal Covid, Nicola: "Certo che sarà utile già col Crotone, so cosa può darmi"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Crotone, mister Davide Nicola ha parlato nello specifico delle condizioni fisiche di Antonio Sanabria, rientrato in gruppo dopo aver smaltito il Covid: "Si è allenato con i compagni, sono certo che sarà utile già da Crotone. Vedremo come e quando, ma lo conosco e so cosa può darmi", le dichiarazioni del tecnico del Torino sul nuovo acquisto di gennaio per il suo attacco.