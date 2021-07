Sarri, 332 giorni dopo: “Ho visto tanto calcio. Non tantissimo: che tristezza gli stadi vuoti”

Maurizio Sarri torna a parlare 332 giorni dopo l’addio alla Juventus. Il nuovo allenatore della Lazio lo fa ai microfoni di Sportitalia e racconta cosa ha fatto in questo periodo: "Niente di particolare, ho fatto quello che non ho fatto per tanti anni. Sono stato con la famiglia, ho letto tantissimo, ho visto tante partite e poi ho fatto una delle cose che mi piace di più, viste tante corse ciclistiche. Io vengo. da una famiglia di ciclisti, mio nonno lo faceva e mio padre è stato corridore professionista. È una passione di famiglia".

Quanto calcio ha visto in questo periodo?

"Tanto, non tantissimo. È stato un anno particolare, stare fuori non mi è pesato molto. Che tristezza gli stadi vuoti, la situazione non mi faceva venire voglia di tornare particolarmente".