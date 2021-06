Sarri-Lazio, due motivi dietro alla fumata bianca che ancora non c'é: ingaggio e tattica

Il Corriere della Sera fa il punto sul futuro della Lazio. Ancora non è bastato il blitz di Igli Tare a Castelfranco di Sopra per il sì definitivo di Maurizio Sarri. Fiducia crescente per la fumata bianca ma ancora non c'è l'intesa totale. La prima ragione è di natura economica, balla 1 milione tra domanda (4) e offerta (3). Poi la questione tattica, che porterebbe a una vera e propria rivoluzione della rosa, visto che Sarri vorrebbe ripartire dal 4-3-3 e non dal 3-5-2.