Sarri torna a 2 anni fa: "Per tanti la Lazio avrebbe vinto senza lockdown, ma la Juve era prima"

Ci sono le potenzialità per far tornare la Lazio in altissimo per lo scudetto come quando era alla Juve? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Maurizio Sarri, allenatore della Lazio che nel corso della conferenza stampa di presentazione ha risposto così: "Per tanto tempo ho sentito dire che senza lockdown la Lazio avrebbe vinto il campionato, anche se in realtà era prima la Juve. La Lazio certo era la più temibile, si poteva rischiare sbagliando qualche partita. Ho visto anche quest'anno che nella fase finale la Lazio ha fatto pochi punti, non penso che sia un discorso fisico, quando parlo coi preparatori sono tutti preparatissimi, difficile che uno sbagli. Certo se cambiano il calendario può succedere, è una variabile imprevedibile e può succedere di tutto. Siamo di fronte a calendari folli, nessuno aiuta, l'Uefa ti tira fuori un Europeo a 24 squadre, la Fifa farà il Mondiale a 50 squadre, mi aspetto di tutto. Abbiamo fatto due anni di qualificazione per eliminare tante piccole nazionali. Bisogna fare le categorie, è impensabile che uno che costi 1 milione al mese vada a giocare in Andorra. Bisogna ridurre il numero delle partite, sennò è dura. Arrivano infortuni, scende la qualità delle partite, è inevitabile. Spero ci sia la buona volontà di tutti per tornare a un calcio sostenibile, per tornare alle partite pronti".

Clicca QUI per la conferenza stampa di Maurizio Sarri.