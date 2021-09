Sarri torna sulla decisione estiva: "Alla Lazio sto benissimo. Mi dà gusto, mi diverto..."

Convinto di aver scelto bene con la Lazio? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Maurizio Sarri, allenatore della Lazio che alla vigilia della sfida contro la Lokomotiv Mosca - gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League - ha risposto così: "Penso di sì, qui sto benissimo, mi dà gusto, mi diverto. C'è grande applicazione in allenamento, poi in partita si può portare il 90 o il 10%. Con la società mi trovo bene, anche se bisognerebbe parlare di persone: qui mi trovo sto benissimo".

