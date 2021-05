Sarri verso la Roma. Dal Napoli al Marsiglia: tanti no del tecnico prima del sì ai giallorossi

vedi letture

La Roma è pronta ad abbracciare Maurizio Sarri in vista della prossima stagione e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sono stati tanti i no dell'allenatore a vari club prima di scegliere di ripartire dalla Capitale. Negli ultimi mesi il tecnico ha respinto l'estero, con Marsiglia e Tottenham che avevano bussato alla sua porta, ha detto no a De Laurentiis per un possibile ritorno a Napoli, e ha incontrato la Fiorentina, non accettando però prima che i viola virassero su Prandelli.