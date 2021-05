Sassuolo, ag. Muldur: "In neroverde sta bene ma su di lui ci sono le big italiane e inglesi"

Max Hagmayr, agente dell'esterno del Sassuolo Mert Muldur, ha parlato a Kronen Zeitung in merito al suo assistito: "Siamo sempre in contatto con i migliori club italiani e inglesi, ma il trasferimento è sempre fallito a causa delle commissioni, vedremo in estate. Al Sassuolo sta bene e in nessun altro campionato potrebbe migliorare così sia dal punto di vista difensivo che da quello tattico".