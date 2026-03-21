Sassuolo, Carnevali: "Berardi in azzurro? Ci speravo, ma conta andare al Mondiale"

L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo della Juventus valevole per la 30^ giornata di Serie A.

Settimana molto particolare: come stanno i ragazzi colpiti dalla pertosse e come l'avete vissuta?

"Adesso sono in fase di miglioramento. Il risultato degli ultimi 10 giorni si sta evolvendo nel modo migliore: per Grosso non è stato il massimo, ma fa parte del nostro lavoro e ci sarà spazio per chi ha giocato meno".

Battere una grande sarebbe la ciliegina?

"Anche se non siamo riusciti a ottenere risultati contro squadre importanti, le abbiamo sempre messe in difficoltà. Speriamo che sia la volta buona, in queste partite la voglia di fare bene ce l'hai sempre. Abbiamo con noi un 2007, è la nostra politica ed è un po' il bello del nostro mondo".

Vi aspettavate la convocazione in Nazionale di Berardi?

"Ci avevo sperato, Domenico sta facendo un ottimo campionato. Noi dobbiamo soltanto sperare che la Nazionale porti a casa un risultato, Berardi o no. Dobbiamo andare al Mondiale per forza".