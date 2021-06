Sassuolo, dal Portogallo: sfida alla Dinamo Kiev per il difensore Ivanildo Fernandes

Il Sassuolo sfida la Dinamo Kiev per Ivanildo Fernandes. Si tratta di un difensore dell'Almeria in prestito dallo Sporting Lisbona e secondo Record, anche i neroverdi sono sulle sue tracce, magari per sostituire i partenti Kaan Ayhan e Marlon. Il club portoghese non sembra intenzionato a puntare su di lui, quindi una cessione non è certo impossibile.