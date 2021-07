Il Sassuolo lavora al post Marlon: possibile offerta per Ivanildo Fernandes

In attesa degli sviluppi sulle possibili cessioni dei vari Berardi e Locatelli, il Sassuolo è al lavoro per coprire il vuoto lasciato da Marlon, ceduto allo Shakhtar di De Zerbi qualche settimana fa. Come riportano più quotidiani dal Portogallo, il club neroverde avrebbe messo gli occhi su Ivanildo Fernandes, difensore 25enne dello Sporting, che andrà in scadenza nel 2022. Visto il breve contratto, il Sassuolo potrebbe portarlo in Italia per un piccolo esborso e l'ad Carnevali starebbe pensando di offrire circa 2 milioni di euro.