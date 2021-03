Sassuolo, De Zerbi: "Io innamorato di Sensi. Infortuni permettendo, non ha limiti"

Ospite d'eccezione oggi su Twitch nella Bobo TV di Christian Vieri. Assieme a Bobo, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola c'era infatti anche l'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi. Tra i tanti argomenti affrontati anche il momento vissuto da Stefano Sensi, giocatore allenato in neroverde e che all'Inter sta affrontando diversi guai fisici: È un altro giocatore di cui sono innamorato. Io l'ho allenato, quando l'ho preso pensavo fosse un organizzatore di gioco come Xavi e invece lui ha anche qualcosa, stando nei paragoni, di Iniesta. Al primo anno avevo Boateng in attacco, non dà profondità e veniva incontro e giocavamo con due sotto di lui, lui giocava di prima e ho fatto giocare Sensi e Bourabia mezz'ala, e lui ha anche le caratteristiche della mezz'ala. Il problema in questi ultimi due anni sono gli infortuni. Ha personalità, qualità da vendere. Un ragazzo serissimo, non ha limiti, infortuni permettendo".

