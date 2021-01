Sassuolo, è ancora maledizione degli ottavi di Coppa Italia: 0-2 al Mapei, SPAL rivale della Juve

vedi letture

Continua la maledizione degli ottavi di finale di Coppa Italia per il Sassuolo. La squadra neroverde, in tutta la sua storia, non è mai riuscita infatti a passare il turno. Non ce l'ha fatta neanche stavolta, perdendo tra le mura casalinghe del Mapei contro la molto meno quotata SPAL per 0-2. A decidere il match, condizionato dall'espulsione diretta di Djuricic al 47', sono state le reti dell'ex Missiroli e di Dickmann nella ripresa dopo un primo tempo dominato - senza far male - dagli uomini di De Zerbi.

Il Sassuolo crea - Partenza molto equilibrata al Mapei, dove il Sassuolo fa sì la partita, ma senza mai accelerare particolarmente e trovando comunque un avversario sempre ben disposto in campo. La prima occasione da rete arriva così solamente al 24', quando Djuricic calcia a botta sicura da dentro l'area di rigore trovando il palo. Ottima, nell'occasione, la manovra sviluppata sulla destra da Muldur con un cross rasoterra velenoso per Raspadori. Sul fronte opposto, una manciata di secondi più tardi, è costretto invece a chiedere il cambio l'ex Di Francesco: problema fisico per il figlio d'arte, che al 25' viene quindi rilevato da Seck. Ci riprova il giovane classe 2002 Oddei al 33', ma la sua punizione dal limite è telefonata e per Berisha non ci sono quindi problemi. La SPAL esce dalla propria metà campo con un contropiede interessante al 36': Floccari serve bene in profondità Dickmann, che tuttavia non riesce a finalizzare cercando un cross senza esiti piuttosto che calciare in porta. L'ultima emozione del primo tempo arriva infine al 42', quando Raspadori si libera alla perfezione al limite dell'area e chiama Berisha all'intervento in tuffo con una grande conclusione a incrociare. Porte ancora inviolate, al 45' Sassuolo-SPAL resta sullo 0-0.

La SPAL segna - Il secondo tempo del Mapei inizi con due cambi, uno per parte: dentro Schiappacasse per uno spento Boga tra le fila locali, fuori Vicari per Tomovic tra quelle ospiti. Siamo solo alle prime battute della ripresa, ma al 47' ecco l'episodio che cambia indelebilmente la partita: entrataccia di Djuricic su Sernicola ed espulsione diretta per il fantasista neroverde, ravvisata grazie anche all'ausilio della tecnologia. I neroverdi accusano il colpo psicologicamente e vanno sotto al 49' a causa del più classico dei gol dell'ex firmato da Simone Missiroli: perfetto il tap-in sotto misura del centrocampista sugli sviluppi di un ottimo spunto sulla sinistra di Seck. Non passano neanche altri dieci minuti e i biancazzurri trovano addirittura il raddoppio: azione ubriacante sempre sull'out mancino della SPAL, cross perfetto di D'Alessandro e 2-0 in spaccata di Dickmann al 58'. Il risultato? Partita finita dopo appena un'ora di gioco. C'è giusto ancora il tempo per un palo del Sassuolo ad opera di Muldur (bel tiro dal limite dell'area piccola) al 64' e per il tris sfiorato dallo scatenatissimo Seck all'84' al termine di un perfetto contropiede dei ferraresi. Finisce così questo sorprendente e inedito ottavo di finale di Coppa Italia, l'avversaria della Juventus sarà contro ogni pronostico la formazione di mister Marino. La SPAL è l'unica squadra di Serie B a qualificarsi ai quarti.