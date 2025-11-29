Sassuolo, Grosso analizza il ko a Como: "Negli ultimi sedici metri potevamo fare meglio"

La tredicesima giornata di Serie A si è aperta con la vittoria per 2-0 del Como in casa contro il Sassuolo. A decidere il match del Sinigaglia un gol per tempo, con il vantaggio siglato dal greco Douvikas e il raddoppio nella ripresa di Alberto Moreno, al primo gol in Serie A su gentile concessione della solita magia di Nico Paz, già arrivato a quota dieci tra gol e assist in stagione.

Il Sassuolo, invece, prosegue il proprio campionato ondivago, dopo lo 0-3 rifilato ad inizio mese all'Atalanta era arrivato il pareggio contro il Pisa e ora un ko che Fabio Grosso ha commentato così ai canali ufficiali: "Partita difficile ma siamo stati comunque bravi a rimanerci dentro. L’avversario era tosto, lo sapevamo, hanno grandissima qualità nel palleggio, negli inserimenti e nelle individualità. Abbiamo resistito, abbiamo avuto anche qualche occasione nel secondo tempo per riaprirla non ci siamo riusciti, peccato. Negli ultimi sedici metri avremmo potuto fare meglio, dobbiamo lavorare, voltare pagina e pensare alla prossima ripartendo dagli spunti positivi. Per il prosieguo conosciamo il nostro obiettivo, sappiamo che ogni partita sarà dura. Meriti al Como, a Fabregas".

Sulle condizioni di Berardi: "Nei prossimi giorni capiremo l’entità dell’infortunio di Berardi, abbiamo ragazzi comunque validi che mi auguro si facciano trovare pronti”.