Grosso sulla crisi del calcio italiano: "Anche colpa di noi allenatori. Rimettiamo il pallone al centro"

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, parla a La Repubblica della crisi del calcio italiano e di come ritornare ai fasti di un tempo: "Qualcosa si è perso, dal punto di vista tecnico. I risultati nelle Coppe ci dicono che dobbiamo tornare a crescere. In campo serve coraggio. La colpa è anche di noi allenatori e dei club, che selezionano i ragazzi per caratteristiche fisiche, dimenticando che al centro del nostro sport c'è il pallone".

In A gli italiani sono sempre meno.

"Dobbiamo puntarci di più e prima, quando sono piccoli. Ne gioverebbe la Nazionale".