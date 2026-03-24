Sassuolo, Grosso e i brutti ricordi di Lione: "Ho capito che morire è un attimo, basta un sasso"
TUTTO mercato WEB
Nel corso dell'intervista concessa a Repubblica, Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato anche della sua esperienza da tecnico del Lione, nel quale subì l’assalto dei tifosi del Marsiglia: "Ho capito che morire è un attimo. Ora stai bene, un secondo dopo sei centrato in volto da un sasso, senza accorgertene. Mi è andata bene, ma lo shock resta. Ci penso ogni volta che salgo in pullman".
I bei ricordi: "A Lione sono andato, da calciatore, dopo la vittoria del Mondiale e sono stato benissimo. Ero l’unico italiano. Lì ho conservato legami con persone e luoghi. Il francese qui a Sassuolo lo alleno con tanti giocatori. È una lingua bellissima".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Che delusione Federico Chiesa: dopo ieri non ha più senso aspettarlo ancora. Viaggio nelle scelte di Gattuso: ecco il perché di tante esclusioni eccellenti
Ora in radio
09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile