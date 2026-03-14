Live TMW Sassuolo, Grosso: "Serve una grande prestazione per stupirci ancora. Il Bologna ha una rosa forte"

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12.20 - Dopo la sconfitta con la Lazio, il Sassuolo è pronto a tornare in campo e lo farà domani alle 15 al Mapei Stadium contro il Bologna. Il tecnico dei neroverdi Fabio Grosso parla invece quest'oggi in conferenza stampa per presentare il derby con i rossoblù. Inizio conferenza previsto ore 12.30.

12.38 - Inizia la conferenza.

Arriva un derby giovane ma importante, forse il Bologna è attratto dall'Europa, ma che Sassuolo ci vuole?

"È una partita stimolante perché sappiamo che la nostra gente ci tiene e vogliamo ben figurare. Ci troviamo in una posizione allettante di classifica e ci fa molto piacere e ogni volta è un bello stimolo per provare ad aggrappare chi sta sopra senza farsi superare da chi sta dietro. Non è facile ma vogliamo fare grandi partite. Affrontiamo una rosa strutturata pronta per competere su più fronti, una squadra che ha avuto problemi in campionato ma sta facendo bene e ha avuto numeri importanti in Europa. Noi vogliamo fare grandi prestazioni altrimenti è difficile fare risultati".

La gara con la Lazio cosa insegna?

"Quella con la Lazio è stata una partita in cui ci siamo portati a casa delle cose positive e altre negative. Abbiamo fatto cose diverse se ripenso alla gara d'andata. Sin qui abbiamo fatto un percorso molto molto importante, abbiamo esaltato le nostre caratteristiche e nascosto i difetti di una squadra che arriva sotto. Possiamo essere migliori nelle partenze, abbiamo tenuto il gioco per diversi tratti della gara ma senza essere pungenti. Sappiamo esserlo quando ripartiamo ed è più complicato quando facciamo gioco, perché devi saper riconoscere gli spazi da attaccare, ci sono tante cose da migliorare. Delusione perché era una bella opportunità, potevamo andare a raccogliere perché a pochi minuti dalla fine abbiamo avuto un'azione per portare a casa l'intera posta. Ci sono tanti spunti per preparare una sfida difficile contro una squadra che si sta giocando i quarti di finale di Europa League e che ci darà del filo da torcere".

Come stanno Matic e Pinamonti?

"Matic è tornato, poi ha avuto un piccolo fastidio, penso che sarà a disposizione, oggi capiremo quali sono le sue condizioni. Andrea torna, abbiamo assenti i tre di lunga data, Fadera che ha preso un bel colpo, bello pesante, e credo che dopo la sosta potremo averlo a disposizione".

È passato relativamente poco dalla gara d'andata: è un vantaggio?

"Abbiamo portato a casa un punto nel momento in cui loro hanno fatto fatica a ottenere risultati in casa ma fuori sono sempre stati performanti. Ultimamente hanno fatto qualche piccola modifica per trovare equilibrio per andare a prendere risultati. Dobbiamo fare una grandissima gara per competere contro una squadra di questo tipo. Questa è un'opportunità, come tutte del resto, per continuare a stupirci perché abbiamo fatto delle cose incredibili e rifare è sempre più difficile".

Il vantaggio potrebbe essere che il Bologna sia concentrato sul ritorno con la Roma?

"Quando incontri squadre di questo livello vuol dire che hanno le rose per farlo e hanno l'abitudine per farlo, per giocare più spesso. Sicuramente hanno a disposizione la rosa e i calciatori per fare partite di livello, poi c'è da valutare il recupero, è capitato anche a noi che gli impegni difficili di Coppa hanno lasciato qualcosina sul campo, ma dipende anche dall'avversario che incontri, quindi da noi, quanto sei in grado di riconoscere i ritmi, perché queste sono squadre che se le lasci fare poi ti fanno male".

Chiudere davanti al Bologna è una suggestione che vale?

"Abbiamo questa bellissima opportunità, quasi insperata, perché abbiamo 38 punti a 10 giornate dalla fine, possiamo scalare ancora un gradino, l'impegno è arduo, è difficile, ma le cose belle necessitano coraggio e fatica e cercheremo di mettere queste caratteristiche sul campo".

Come ha visto nel suo gruppo questa spensieratezza dovuta alla classifica?

"La spensieratezza che diventa superficialità non mi piace, quella che ti fa esprimere il tuo potenziale perché ci abbini determinazione, coraggio e voglia, può essere qualcosa di positivo. Dobbiamo capire che spensieratezza non significa superficialità, altrimenti in questo campionato fai fatica, e noi vogliamo fare bene come fatto fino ad adesso".

Lei ha detto che guarda a chi sta davanti. Il derby col Bologna potrebbe cambiare anche le gerarchie...

"Per me sono tutte partite di motivazione, le dobbiamo avere sempre, poi ne possiamo aggiungere tante ogni volta, ma a prescindere il motore di tutto è avere grande determinazione per mostrare ogni volta il tuo meglio. Poi delle volte arrivano queste opportunità con una squadra che ti precede di poco, ma i meriti bisogna continuare ad averne".

Come mai Volpato gioca poco adesso?

"Perché ne giocano 11 e ne entrano 5 e io ne ho a disposizione 21. Lui è un ragazzo forte che può giocare di più, poi sta a me dargliela, ma c'è l'opportunità che va meritata. Questa settimana l'ho visto bene, sono sicuro che avrà delle opportunità come lo avranno anche altri ragazzi".

Tanti non giovani da queste parti tifavano Bologna. Questa è una realtà importante regionale ma non solo...

"Abbiamo tanti argomenti per provare a fare una grande partita. Noi vogliamo cercare di conquistare quello che meritiamo, la bravura è andarsi a meritare quello che ti devi conquistare".

Cosa pensa di Italiano che da 11 anni non sbaglia una stagione?

"È un allenatore bravo, mi auguro che continuerà a fare molto bene e complimenti per questo percorso netto".

Quando potrà diventare l'ottavo posto l'obiettivo come con De Zerbi?

"Non mi piace fare paragoni, dobbiamo paragonarci a quando il Sassuolo è tornato nella massima serie, ma non mi piace fare paragoni, mi piace prendere quello che di buono stiamo facendo e dobbiamo continuare ad avere grandi motivazioni".

Muric come sta? Gioca lui domani?

"Muric sta bene e gioca lui, anche se sono molto contento dei portieri a disposizione perché Turati sta facendo bene sia come modalità di allenamento e sia nel gruppo. Satalino lo avevamo anche l'anno scorso, Zacchi è un ragazzo top, professionista serio e portiere con qualità. Sotto quel punto di vista in quel ruolo siamo iper protetti. Ha avuto più opportunità Aro perché per me ha delle potenzialità e ha dimostrato che ha tante qualità. Lunedì ha sbagliato, come possono sbagliare tutti, ma nell'azione hanno sbagliato anche tanti prima. Lui ha sempre aiutato la squadra, continuerò a chiedergli grande coraggio, perché poi questi errori possono portare a migliorarti".

A freccette come va? Abbiamo letto che non se la cava benissimo...

"Credo che l'intervista non sia recentissima perché nell'ultimo periodo nel poco tempo che dedico credo di aver scalato la classifica. Ma va bene così, a me piace partire dalle retrovie e scalare le posizioni come ho sempre fatto".

12.56 - Termina la conferenza.