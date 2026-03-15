Sassuolo, Grosso volta pagina: "Juventus? La becchiamo di nuovo in un bel momento"

L'allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida persa contro il Bologna (decisiva la rete di Dallinga per lo 0-1 finale) al Mapei Stadium.

Cos'è mancato?

"Purtroppo senza l'adrenalina giusta vengono fuori i limiti e non i pregi. Nel primo tempo non siamo stati bravi a fare la partita che serviva. Nonostante questo abbiamo subito gol solo su una nostra ingenuità, poi abbiamo avuto l'occasione per pareggiare. Abbiamo fatto poi un buon secondo tempo, con ritmi diversi, abbiamo avuto potenziali occasioni, concedendo poco. Peccato non averla ripresa, contro una squadra forte".

Il gol arrivato oggi è il nono nei primi 15 minuti. Si è dato una spiegazione?

"Se non sbaglio c'era un periodo in cui eravamo bravi a farli nella fase iniziale. Questo dimostra che quando entri e ci sei metti in mostra le tue qualità, se non ci sei ti puniscono, dobbiamo alzare le antenne e fare partite piene. Se non abbiamo i giri alti si fa più fatica. Un periodo in cui non abbiamo raccolto, ora ci aspetta un'altra sfida insidiosa, dobbiamo essere bravi a incassare i colpi".

Come si prepara la sfida alla Juventus?

"Si ricaricano le energie, c'è un'altra squadra molto, molto forte, che ribecchiamo in un altro bel momento, ben allenata, piena di giocatori bravi. Dobbiamo provare a stare dentro al campo, contro degli avversari che sanno metterti in difficoltà".

Quando è soddisfatto di chi è subentrato? Italiano ha detto: 'Quanti cambi hanno?', vedendo le sue ultime mosse...

"Se non sbaglio sono entrati 5 giocatori anche da loro (ride, n.d.r.), anche da loro bravi. Il Bologna è stato bravissimo a costruirsi ed a competere anche in Europa. Io sono contento di chi è entrato, abbiamo cercato il pareggio, con 3-4 volte in cui siamo entrati in area piccola senza trovare la zampata. Guardiamo avanti, senza dimenticare mai cosa stiamo facendo".