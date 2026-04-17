TMW Sassuolo, il ds Palmieri sul futuro di Grosso: "Ha tutte le qualità per fare una carriera di alto livello"

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, prima di Sassuolo-Como (poi terminata 2-1 per i padroni di casa), è andata in scena una tavola rotonda dal titolo “Il calcio del futuro, tra modelli, idee e responsabilità”. Presente, tra gli altri, anche Francesco Palmieri, ds del Sassuolo, che a margine dell'evento ha parlato così ai microfoni di TMW soffermandosi in particolar modo su Fabio Grosso: "I risultati parlano per il nostro allenatore. Anche quest'anno ha fatto un grandissimo lavoro. Gli auguro sempre il meglio per il prosieguo della sua carriera, credo che abbia tutte le qualità per fare una carriera di alto livello".

Il presidente della FIGC può essere il ruolo giusto per Giovanni Carnevali? "Non sono la persona giusta per poterlo dire, ma penso Carnevali possa ricoprire qualsiasi ruolo, l'ha dimostrato con i fatti. Ha una visione a 360° non solo del calcio, ma dello sport in generale. Io sono contento di conoscerlo e di far parte del suo gruppo di lavoro ormai da undici anni. Personalmente gli devo dire grazie perché con lui sono cresciuto sotto tanti aspetti e mi fa piacere rimarcarlo", ha sottolineato Palmieri.