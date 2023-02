Sassuolo-Napoli, le formazioni ufficiali: out Berardi. Elmas dal 1', non c'è Zielinski

Napoli in campo al Mapei Stadium per volare a +18 sulla seconda e concentrarsi poi sulla sfida di Champions League contro l'Eintracht. Prima però la sfida contro il Sassuolo, con Dionisi che non rischia Domenico Berardi e rilancia Maxime Lopez dal primo minuto. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Ruan Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Bajrami, Defrel, Laurientè. Allenatore: Alessio Dionisi.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Kvaratskhelia, Osimhen. Allenatore: Luciano Spalletti.