Sassuolo, prima convocazione per il classe 2002 Samele. L'agente: "Ricorda tanto Dzeko"

vedi letture

Prima convocazione tra i big per Luigi Samele, centravanti classe 2002 già protagonista con la formazione Primavera del Sassuolo. Arrivato in neroverde a gennaio, Samele ha già realizzato quattro gol con la squadra di mister Bigica e oggi potrà così assaporare per la prima volta l'emozione della Serie A.

SassuoloNews.net, per l'occasione, ha contattato proprio il suo agente Gianfranco Cicchetti: "È un momento emozionante, una piccola grande soddisfazione per un ragazzo che ha fatto enormi sacrifici per arrivare dov'è ora e che nell'ultimo anno ha fatto passi da gigante, passando dalla Berretti del Teramo a una convocazione nella massima serie, in appena dodici mesi. Samele è entusiasta, è concentratissimo sul lavoro da fare ma lui e la sua famiglia sono con i piedi per terra, com'è giusto che sia. Sono persone intelligenti e sanno benissimo che la gradinata da scalare è ancora molto lunga e ripida. Però resta la gioia da condividere insieme per questo primo piccolo traguardo, si spera il primo di una lunga serie".

Che tipo di calciatore è Luigi Samele?

"Luigi è un ragazzo molto serio e meticoloso, ha un carattere già forgiato e una 'testa da calciatore'. È molto più maturo dell'età che ha, e questo credo lo abbia aiutato tanto nel suo percorso finora. È uno che non molla, ha la fame e la determinazione giusta per arrivare. Calcisticamente, invece, è la classica prima punta, forte fisicamente, elegante, molto completo in tutti i suoi fondamentali. Ha il gol nel sangue, è uno che vede e sente la porta, per i suoi movimenti e la sua eleganza a me ricorda tanto Dzeko".