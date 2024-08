Ufficiale Alcione Milano, colpo per l'attacco: arriva Luigi Samele dal Sassuolo

La società Alcione Milano 1952 è lieta di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Luigi Samele. Attaccante classe 2002, arriva dal Sassuolo dopo l'ultima stagione vissuta con la maglia dell'Alessandria in Serie C.

Originario di Foggia, Samele cresce nel settore giovanile rossonero, venendo poi notato da diverse società tra cui il Sassuolo, con la cui maglia giocherà le stagioni 2020/2021 e 2021/2022 mettendo a segno 16 reti in Primavera 1 e guadagnandosi anche l'esordio in Serie A. Le successive esperienze in Serie C con le maglie di Carrarese, Audace Cerignola, Taranto e Alessandria lo hanno temprato rendendolo un rinforzo ideale per l'attacco orange.

Queste le prime parole di Samele con la nostra maglia dell'Alcione: «Sono molto felice di essere arrivato in questa società ambiziosa. Ho avuto un’impressione più che positiva e ho trovato subito un gruppo unito che mi ha accolto molto bene. Mi metterò a lavoro subito per essere al top per questa stagione, non vedo l’ora di iniziare».