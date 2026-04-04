Sassuolo, Romagna: "Chiudere al meglio percorso importante, stagione molto positiva"

“E’ stata una gara difficile. Siamo partiti bene, però nel primo tempo abbiamo incontrato diverse difficoltà. Nella ripresa ci siamo ricompattati e per fortuna siamo riusciti a ribaltare il risultato. Cambio di modulo? Abbiamo tante qualità che consentono al mister di provare diverse soluzioni.

Sono gli atteggiamenti che contano, la nostra mentalità non cambia e abbiamo voglia di chiudere al meglio una stagione molto positiva. In allenamento ci trasmettiamo motivazioni giorno dopo giorno, ci prepareremo per vincerle tutte pur sapendo che sarà difficile. Sarebbe un peccato non chiudere alla grande, per quello che è stato il nostro percorso ci sentiamo in dovere di proseguire su questa strada attraverso prestazioni importanti”. Queste le parole a DAZN del difensore del Sassuolo Filippo Romagna.