Scadenza 2023 - Gagliardini saluterà l'Inter. Tanti club interessati, in Italia e all'estero

vedi letture

Speciale scadenze: approfittando della sosta del campionato, TMW fa il punto sui prossimi rinnovi. O colpi a parametro zero.

Roberto Gagliardini lascerà l'Inter alla fine della stagione, dopo sette anni e mezzo dal proprio arrivo. Una situazione che si è delineata da tempo, anche per l'intenzione di giocare di più e non diventare una sorta di Ranocchia bis. Il centrocampista, a ventinove anni, vorrebbe trovare una sistemazione interessante per il prosieguo della carriera e le proposte non mancheranno.

La stagione attuale. Diciotto presenze in tutte le competizioni, dal suo sfogo post Hellas Verona ha giocato solamente 103 minuti in tre presenze, con una partita intera contro la Cremonese, un minuto con il Milan nel derby di ritorno, dodici contro il Lecce. Curiosità: nelle ultime cinque dove non ha giocato, in campionato, sono arrivate quattro sconfitte e un pareggio contro la Sampdoria.

La situazione. "In carriera ho avuto allenatori di livello e ho creato un bagaglio che mi porterò sempre dietro. Se sono arrivato all’Inter è per la mia cultura del lavoro. Il contratto in scadenza? Non ho più intenzione di avere questo minutaggio. Mi sento di poter dare ancora tanto, ho tanta voglia di dimostrare e quindi a giugno prenderò le mie decisioni". Le parole dello scorso gennaio hanno un peso e una motivazione, perché Gagliardini ha degli estimatori. Leicester - ma lì dipende dall'eventuale salvezza - Galatasaray oppure Torino, Lazio o un ritorno romantico all'Atalanta. Il problema grosso è dato dallo stipendio, intorno ai 2,5 milioni di euro all'anno più bonus.

Roberto Gagliardini

Data di nascita: 7 aprile 1994

Squadra di appartenenza: Inter

Valore di mercato: 6,5 milioni di euro (secondo Transfermarkt)

Squadre interessate: Lazio, Torino, Atalanta, Leicester, Galatasaray