Scamacca e Shomurodov: la Lazio si è spenta il Genoa ci crede. 4-3 all'81'

Dieci minuti ancora da giocare e il Genoa prova a crederci: la Lazio regala un calcio di rigore con una ingenuità clamorosa firmata da Cataldi, che atterrà Badelj in area di rigore, con Scamacca che non si fa impietosire dalla sua ex squadra battendo Reina centralmente. Per i rossoblù arriva subito anche il terzo gol: sempre Badelj porta palla indisturbato e serve in orizzontale Shomurodov, che incrocia e batte ancora il portiere della Lazio. 4-3, il Genoa prova una clamorosa rimonta sfruttando le ingenuità della squadra di casa.