Scambio Dzeko-Sanchez, per la Roma è fumata nera: tutti gli aggiornamenti

Le ultime indiscrezioni che arrivano da Roma parlano di qualcosa in più che un semplice stallo. La volontà della Roma infatti, secondo quanto raccolto, è quella di dire no all’offerta presentata dall’Inter per quanto riguarda lo scambio di prestiti fra Edin Dzeko e Alexis Sanchez. L’ipotesi dello scambio fra i due giocatori è stata una proposta ricevuta dalla società dei Friedkin e, su quelle basi, rigettata dalla stessa Roma. La posizione dei giallorossi, col GM Tiago Pinto rientrato a Roma in queste ore, è chiara: se l’Inter formulerà a breve una proposta diversa per quel che riguarda cifre e formula la trattativa potrebbe riaprirsi. Ma vista la situazione finanziaria complicata di casa nerazzurra, ad oggi, questo scambio non s’ha da fare. Le prossime ore saranno comunque decisive per capire se i nerazzurri decideranno di mettere sul tavolo una nuova proposta.