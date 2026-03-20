Scaroni: "A regime il nuovo stadio può generare oltre 3 miliardi di euro di impatto economico"
Tappa milanese per Motore Italia, roadshow di Milano Finanza, nel quale è tornato a parlare anche Paolo Scaroni, presidente del Milan, spiegando ancora una volta l'importanza del nuovo stadio per i rossoneri: "Lo sport contribuisce in modo concreto all'economia di Milano. Il Milan porta allo stadio oltre 72mila persone a partita. In questa direzione, il progetto del nuovo stadio è molto importante, per la città e per il territorio. Parliamo di un investimento privato di circa 1,5 miliardi di euro".
Sul profilo Linkedin di Milano Finanza, si leggono anche altre dichiarazioni dello stesso Scaroni: "Il nuovo stadio può generare oltre 4,5 miliardi di euro di impatto economico nella fase di costruzione e oltre 3 miliardi di euro all'anno a regime. Per il Milan significa 100 milioni di euro di ricavi aggiuntivi da stadio, un passaggio fondamentale per rafforzare la competitività del nostro club".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.